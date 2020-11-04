Выставки wire & Tube и VALVE WORLD EXPO 2020 отменены

После предварительных переговоров с экспонентами и партнерами компания Мессе Дюссельдорф приняла решение об отмене запланированных на декабрь выставок VALVE WORLD EXPO и wire & Tube в связи с имеющейся на сегодняшний день эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID 19. Следующие выставки состоятся в соответствии с планом проведения в 2022 году в Дюссельдорфе. Это решение не касается выставок, запланированных на 2021 год.

«На основании решения федерального правительства от 28 октября 2020 года выставки не будут проводиться до конца ноября. В связи с этим, заявленные выставки в этом году, место проведения — город Дюссельдорф, не состоятся. Хотя наш концепт по защите и гигиене, который был позитивно воспринят участниками выставок, а также фокус на европейский масштаб по их оснащению еще недавно казался реальной надеждой на успешное проведение в сочетании с максимальной защитой для всех участников. Из-за роста случаев заболевания в Германии и наших соседних европейских стран ситуация должна была быть полностью пересмотрена. На этом фоне и на фоне большого количества непредвиденных обстоятельств со стороны экспонентов и посетителей мы приняли решение отменить выставки»,- заявил Вольфрам Динер — Председатель Правления Мессе Дюссельдорф ГмбХ.

Следующие две ведущие международные выставки по производству проволоки, кабеля и труб — wire & Tube — пройдут в 2022 году, как и было запланировано. То же самое относится и к выставке VALVE WORLD EXPO, как крупнейшей и наиболее важной в мире выставке промышленной арматуры.

«Экспоненты и посетители всегда имеют возможность узнать о последних новостях отрасли, а также о тенденциях и новых продуктах на наших онлайн-платформах. Мы постоянно развиваем наши цифровые предложения», — заявляет Вольфрам Динер.

Динер подчеркивает:

«Сегодняшнее решение — это решение именно для данных выставок и отрасли, которое не влияет на другие запланированные мероприятия Messe Düsseldorf. Последующие выставки пройдут в свои сроки. Мы находимся в тесном контакте с властями и партнерами соответствующих выставок, с которыми своевременно оценивается ситуация и принимаются ответственные решения».

Текущую информацию и часто задаваемые вопросы для участников и посетителей wire & Tube и VALVE WORLD EXPO можно найти на следующих сайтах:

www.valveworldexpo.de; www.wire.de; www.tube.de