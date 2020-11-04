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Совет Федерации одобрил закон о создании национальной системы регистрации товарных знаков ЕАЭС

Совет Федерации одобрил закон о создании национальной системы регистрации товарных знаков ЕАЭС

4 ноября 2020, 15:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ЕАЭС
Источник: Минэкономразвития

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3 ноября 2020 года Совет Федерации ФС РФ одобрил разработанный Минэкономразвития России закон «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза», принятый Государственной Думой 27 октября 2020 года.

В качестве официального представителя Правительства Российской Федерации в заседании принял участие руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Документ предусматривает введение единых правил, процедур и сроков регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товара на территории ЕАЭС. После вступления в силу новых норм заявку можно будет подать в патентное ведомство любой из пяти стран ЕАЭС, а выданное свидетельство будет действовать на территории всех пяти государств.

Как отметила заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко,

«реализация Договора будет способствовать снижению административных и финансовых издержек предпринимателей, желающих работать в России и в других странах ЕАЭС в условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства, что является важной и своевременной мерой по углублению евразийской экономической интеграции, а также по поддержке бизнеса в условиях пандемии».

Договор вступит в силу с даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении государствами – членами ЕАЭС внутригосударственных процедур.

В ходе дальнейшей работы по реализации Договора потребуется утвердить Инструкцию к нему и технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие участников общих процессов Союза, а также провести работы по подключению национальных патентных ведомств к Интегрированной информационной системе ЕАЭС.

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Источник: Минэкономразвития

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