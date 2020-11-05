На берегу Амура построят новую теплоэлектростанцию

Омский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 входит в число четырех проектов, которые ПАО «РусГидро» планирует реализовать в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России до 2031 года. Все четыре приоритетных объекта теплогенерации «РусГидро» расположены на Дальнем Востоке. По данным компании, помимо Хабаровской ТЭЦ-4 в рамках госпрограммы будут еще построена Артемовская ТЭЦ-2, модернизирована Владивостокская ТЭЦ-2 и возведена вторая очередь Якутской ГРЭС-2. В целом по итогам выполнения госпрограммы Минэнерго, одобренной Правительством РФ в январе 2019 года, в эксплуатацию введут модернизированные объекты теплоэнергетики суммарной мощностью свыше 40 ГВт или 16% общей установленной мощности российских энергосетей.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство Хабаровской ТЭЦ-4, необходимой для замещения действующих мощностей Хабаровской ТЭЦ-1, построенной в 1954 году. Установленная электрическая мощность новой теплоэлектростанции составит 320,8 МВт, годовая выработка электроэнергии - 1701,1 тыс. МВт·ч. Тепловая мощность энергоблоков - 412,8 Гкал/ч, годовая выработка тепловой энергии в горячей воде - 4995 тыс. Гкал. По завершении всех этапов строительства новых объектов теплогенерации Хабаровская ТЭЦ-1 будет полностью выведена из эксплуатации.

Новая ТЭЦ будет построена на территории промышленной площадки Хабаровской ТЭЦ-1, расположенной на правом берегу реки Амур. В ходе реализации проекта здесь возведут главный корпус, включающий турбинное и котельное отделения, а также электротехнические и иные производственные помещения. Кроме того, на площадке новой ТЭЦ разместят комплекс теплофикационной установки, дизель-генераторную установку и насосные станции различного назначения, а также объекты газового хозяйства и иные необходимые сооружения основного и вспомогательного назначения.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств застройщика. Генеральная проектная организация – ООО «Интертехэлектро – Проект».

Фото: khab-vesti.ru