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Одобрен скорректированный проект строительства Северного обхода Ростова-на-Дону

Главгосэкспертиза России изучила проектно-сметную документацию на строительство Северного обхода Ростова-на-Дону, который соединит федеральные трассы М-4 «Дон» и А-280 «Ростов-на-Дону – Таганрог». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Строящаяся трасса Северного обхода Ростова-на-Дону протяженностью около 12,75 км проходит между автодорогами «Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская – Новошахтинск» и «Ростов-на-Дону – Таганрог» в обход села Чалтырь. Ранее начатое строительство обхода было приостановлено в связи с необходимостью переустройства коммуникаций, расположенных на примыкающих к трассе земельных участках.

В соответствии с дополнением к заданию на проектирование, а также другими изменениями, внесенными в ранее одобренную проектную документацию, строительство Северного обхода будет осуществляться в два этапа по нормативам автомобильной дороги категории IБ. Расчетная скорость движения на трассе принята 120 км/ч. Работы пройдут в Мясниковском районе Ростовской области.

На первом этапе запланировано открытие двух полос движения. При полном, перспективном, развитии автомобильной дороги предполагается доведение количества полос движения до четырех. Проектируемый участок обхода включает в себя два мостовых сооружения – путепроводы общей длиной 192,11 м. При пересечении с автомобильной дорогой «Красный Крым – Султан Салы» возведут транспортную развязку, далее трасса обхода пройдет по новому направлению до плавного слияния с транспортной развязкой на 9 км федеральной автодороги А-280.

Кроме того, на трассе установят наружное освещение, шумозащитные акустические экраны и системы организации дорожного движения.

Решение по срокам строительства и ввода в эксплуатацию второго этапа Северного обхода Ростова-на-Дону будет приниматься после ввода в эксплуатацию участка первого этапа с учетом данных о фактическом и прогнозируемом росте интенсивности движения.

Проект реализуется Министерством транспорта Ростовской области и финансируется полностью за счет средств федерального бюджета. Генеральный проектировщик - АО «Институт «Стройпроект».

Фото: rosavtodor.gov.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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