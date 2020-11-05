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Павел Сорокин в интервью Nikkei: "Россия ведет переговоры с Японией о начале коммерческих экспортных поставок водорода"

Россия ведет переговоры с Японией о начале коммерческих экспортных поставок водорода в рамках плана развития российской водородной энергетики. Об этом сообщил в интервью японской газете Nikkei Павел Сорокин.

По словам замглавы Минэнерго России, уже ведутся переговоры с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии и японскими компаниями о поставках российского водорода и подписании соответствующего двустороннего соглашения в этой области.

В то же время рассматриваются и поставки в другие страны Азии - Китай и Южную Корею, а также европейские страны, включая Германию и Францию. Такая гибкость поставок, по словам Павла Сорокина, станет возможна благодаря производству в России сразу трех типов водорода - серого водорода с использованием ископаемого топлива, такого как природный газ, синего и зеленого. При этом Павел Сорокин подчеркнул, что извлечение водорода из природного газа представляется наиболее экономичным способом.

Ознакомиться с полным текстом интервью можно на сайте Минэнерго.

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Источник: Министерство энергетики России

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