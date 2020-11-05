Визуализация проекта Nikken Sekkei концепции застройки территории Рижского грузового двора, redeveloper.ru

Правление РЖД одобрило организационно-правовую схему и финансовую модель проекта консолидации офисной недвижимости холдинга на территории Рижского грузового двора Москвы. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Проект предполагает создание единого многофункционального комплекса с размещением общественно-деловой застройки и жилого квартала. Участок застройки расположен вблизи Рижского вокзала столицы и его площадь превышает 20 га. Объем площадей, требуемых для релокации сотрудников РЖД и подконтрольных обществ, составит порядка 218 тыс. кв. м, при этом общий объем застройки превысит 700 тыс. кв. м.

Реализация проекта будет осуществляться специальной проектной компанией с привлечением внешнего инвестора. Выбор девелопера будет осуществляться на конкурентной основе с учетом особенностей финансирования проекта. Требуемый размер финансирования общественно-деловой части проекта составит порядка 127 млрд рублей.

В 2019 году состоялся международный конкурс на разработку концепции модернизации Рижского грузового двора и превращения промзоны в современный общественно-деловой квартал. Жюри конкурса признало лучшей концепцию японской команды Nikken Sekkei.