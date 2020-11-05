«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроснабжение двух насосных станций для капельного орошения земель в селе Белые Копани Апанасенковского района Ставрополья. В рамках проекта по технологическому присоединению специалистами филиала «Ставропольэнерго» проведена подземная кабельная линия электропередачи протяженностью более 3 километров. Основным питающим центром для электроснабжения насосных станций является подстанция 110 кВ «Дунда».

Кроме того, на комплектной трансформаторной подстанции, запитанной от основного источника электроснабжения, энергетики заменили трансформатор на более мощный агрегат – со 100 кВА на 160 кВА. Проведенный комплекс технических мероприятий позволил обеспечить выдачу необходимой для функционирования объектов мелиорации мощности в суммарном объеме 105 кВт и третью категорию надежности.

По словам местных жителей, отсутствие в населенном пункте мелиоративных систем ощутимо затрудняло процесс выращивания сельскохозяйственных культур и препятствовало более десяти лет увеличению урожайности на засушливых земельных угодьях. Ввод в эксплуатацию насосных станций, оснащенных современным оборудованием сирийского производства, полностью исключит дефицит влаги и в перспективе поспособствует расширению местного сельхозпроизводства.