6 ноября в 10:00 замглавы Минпромторга России Алексей Груздев примет участие в онлайн-конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», приуроченной к международной китайской импортной выставке товаров и услуг – CIIE 2020. Конференция состоит из двух блоков: пленарной сессии «Торгово-экономические отношения России и Китая: ключевые векторы развития» и круглого стола «Развитие экспорта в новых условиях: меры государственной поддержки, успешные кейсы, барьеры и точки роста».

Конференция состоится 6 ноября 2020 года, в 10:00 (по московскому времени) на платформе SYNERGY.ONLINE.

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте: https://b2b.synergy.ru/

Конференция пройдет в рамках международной многоотраслевой (в том числе по вопросам АПК) деловой миссии в Китай. Бизнес-миссия, организованная Минпромторгом России совместно с АО «Российский экспортный центр», пройдет с 5 ноября по 5 декабря 2020 года в онлайн-формате. В рамках деловой миссии планируется провести онлайн-конференцию и организовать в формате видеоконференцсвязи не менее 200 целевых переговоров с китайскими компаниями, заинтересованными в приобретении продукции и услуг российского производства.К участию в мероприятии приглашено более 30 российских компаний, активно развивающих экспортные каналы сбыта или планирующих начать экспортную деятельность и работающих в таких сферах промышленности, как пищевая, легкая, химическая, медицина и фармацевтика, высокие технологии.

Приглашены к участию в Конференции:

Груздев Алексей, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Ван Биннань, заместитель Министра Коммерции КНР, глава CIIE

Левин Сергей, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

Куйвашев Евгений Владимирович,Губернатор Свердловской области

Никишина Вероника, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»

Шохин Александр, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Ши Юнхун, Представитель Китайской торговой Палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции

Шаров Артём, председатель совета директоров Российской торговой компании (РТК) в Китае

Темы к обсуждению:

- Российско-китайские торгово-экономические отношения: текущая ситуация и перспективы развития

- Программы государственной поддержки бизнеса: успешные кейсы и точки роста

- Экспортный потенциал ключевых направлений сотрудничества Россия-Китай: АПК, ТЭК, промышленность и металлургия