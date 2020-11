Шесть энергокомпаний, выполняющих функции системных операторов, объединились для создания консорциума по глобальной трансформации энергетической системы – Global Power System Transformation Consortium (G-PST).

В консорциум вошли: оператор энергетического рынка Австралии – Australia Energy Market Operator (AEMO), системный оператор Великобритании -– National Grid Electricity System Operator UK (NGESO), независимый системный оператор штата Калифорния (США) – California Independent System Operator (CAISO), Совет по обеспечению надежности штата Техас (США) – Electric Reliability Council of Texas (ERCOT)*, системный оператор Ирландии – Ireland’s System Operator (EirGrid) и системный оператор Дании – Denmark’s System Operator (Energinet), который возглавляет консорциум.

Цель консорциума – ускорить переход к низкоуглеродным, экономичным, безопасным и надежным энергосистемам, при этом способствуя сокращению выбросов вредных веществ во всем мире более чем на 50% в течение последующих 10 лет. Совместными усилиями консорциум сможет разрабатывать и внедрять технологические решения для интеграции в энергосистемы беспрецедентных объемов «чистой» энергии.

Деятельность консорциума будет вестись по пяти ключевым направлениям:

Исследования системных операторов и взаимное обучение (System Operator Research & Peer Learning) – проведение исследований, распространение и применение результатов передовых прикладных исследований для решения насущных проблем ведущих системных операторов мира. Техническая поддержка системного оператора (System Operator Technical Support) – разработка и передача передовых инженерных и эксплуатационных решений системным операторам из развивающихся стран. Развитие трудовых ресурсов (Workforce Development) – подготовка специалистов на базе расширенной университетской программы и курсов по повышению квалификации персонала для распределительных компаний и системных операторов. Стандарты и тестирование (Standards & Testing) – адаптация современных технологических правил функционирования энергосистем к условиям отдельной страны посредством разработки стандартов и программ тестирования оборудования. Доступность данных и инструментов (Open Data & Tools) – поддержка тщательного планирования, оперативного анализа и расширенного мониторинга функционирования энергосистемы в режиме реального времени за счет доступности данных и методик.

В рамках консорциума системные операторы планируют сотрудничать с более чем 25 системными операторами крупных энергосистем из Африки, Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и других регионов, а также с известными научно-исследовательскими и образовательными учреждениями всего мира. В рамках сотрудничества с консорциумом системные операторы из стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран будут принимать участие в технических исследованиях, обмене опытом и подготовке специалистов, что обеспечит внедрение передовых инженерных и эксплуатационных решений для достижения поставленных консорциумом целей.

В техническую команду консорциума вошли компании: Energy Systems Integration Group (ESIG), Imperial College London, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Fraunhofer Cluster of Excellence for Integrated Energy Systems, National Renewable Energy Laboratory (NREL), Latin American Energy Organization (OLADE), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Electric Power Research Institute (EPRI), Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), the Danish Technical University (DTU), and ASEAN Center for Energy (ACE).

Официальный сайт G-PST

* Выполняет функции независимого системного оператора почти на всей территории штата Техас.