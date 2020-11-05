4 ноября, в День народного единства, СПб ГБУ «Ленсвет» включило праздничный режим подсветки Дворцового моста, чугунных опор на Большом проспекте Петроградской стороны. В красном, синем и белом цвете были подсвечены опоры на трёх участках исторической магистрали. Бело-сине-красные вертикальные полосы на пролетах Дворцового моста соединили центральную часть города и Васильевский остров. Особый режим подсветки объектов был установлен специалистами СПб ГБУ «Ленсвет» дистанционно. Вечером 5 ноября подсветка будет переведена в штатный режим работы.

Современные световые решения украшают и дополняют световой облик города, придают уникальные черты. Для подсветки Дворцового моста применяется более 600 светодиодных светильников. При этом для праздничного оформления чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны используют более 100 светящихся элементов. Подсветка опор на Большом проспекте Петроградской стороны была установлена в 2019 году, и с этого времени она стала достопримечательностью и украшением города.

День народного единства – праздник всех народов России, который служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с богатой историей и культурными традициями. Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Родину, приумножали ее социально-экономический потенциал. Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, добиться успехов в решении масштабных задач. Единство для нас – это основа спокойной, благополучной и достойной жизни. В этот день праздничная иллюминация украсила знаковые объекты во многих регионах страны.