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В Свердловской области энергетики "Россети Урал" приступили к тестированию новых экспериментальных изоляторов

В Свердловской области энергетики Россети Урал приступили к тестированию новых экспериментальных изоляторов

5 ноября 2020, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Новое оборудование установлено на территории ответственности Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» в рамках сотрудничества с АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод».

Экспериментальные изоляторы уникальны своим гидрофобным покрытием. Всего энергетики установили на линиях электропередачи 110 кВ более 600 изоляторов нового типа. Опытной эксплуатацией разработки завода специалисты «Россети Урал» будут заниматься в течение двух лет. После этого часть изоляторов снимут и проведут их испытания в заводских условиях.

По договоренности с заводом-разработчиком энергетики устанавливают изоляторы в разной конфигурации, чтобы в реальных условиях максимально протестировать возможности оборудования. 

Так, например, изделия с нанесенным слоем кремнийорганического покрытия специалисты установили на участках с повышенными рисками загрязнения изоляции. Это места с интенсивными сельскохозяйственными, автодорожными, промышленными загрязнениями, а также вблизи массового гнездования птиц.

Разработчики предполагают, что данные решения позволят сократить затраты на ремонты и повысить надежность работы ЛЭП в таких районах за счет того, что гидрофобная поверхность изолятора предотвращает образование увлажненной проводящей пленки. В результате влага собирается, образуя капли, которые легко скатываются, смывая загрязнения. Предполагается, что в загрязненных районах такие изоляторы более длительное время (в среднем в 3 раза большее по сравнению с обычными) могут сохранять свои защитные характеристики.

Еще одна положительная характеристика новых электротехнических изделий - стойкость к внешним механическим воздействиям, так как сторонние лица достаточно часто повреждают изоляцию ЛЭП, расстреливая в лесных массивах изоляторы.

Изоляторы с гидрофобным покрытием тестируются на семи линиях электропередачи 110 кВ, расположенных в городских округах Асбест, Богданович, Сухой Лог и Каменском городском округе Свердловской области.

Специалисты филиала «Свердловэнерго» ежегодно производят замену порядка 13 тысяч изоляторов. При успешном результате опытно-промышленной эксплуатации изоляторы с гидрофобным покрытием компания «Россети Урал» планирует включить в перечень закупаемых материалов для проведения ремонтных работ. 

Активное сотрудничество энергетиков с отечественными производителями инновационного оборудования позволяет снизить аварийность на сетях компании, а также повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.

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Источник: Россети Урал

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