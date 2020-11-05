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Закреплены требования к технопаркам для получения господдержки

Вступил в силу приказ Минпромторга России, законодательно закрепляющий требования и виды объектов инфраструктуры промышленных технопарков. Соответствующий документ (https://rg.ru/2020/10/26/minpromtorg-prikaz3221-site-dok.html) был опубликован «Российской газетой».

Мы разрабатывали этот акт совместно с экспертным сообществом, управляющими компаниями и профильной Ассоциацией кластеров и технопарков России, учитывая сложившийся опыт работы промышленных технопарков в стране. Ключевым отличием промтехнопрака от индустриального парка является обязательное наличие не менее двух объектов технологической инфраструктуры - таких, как центры прототипирования или трансфера технологий, чистые комнаты, лаборатории и другие объекты, указанные в приказе. Таким образом, теперь законодательно завершено разграничение между этими объектами региональной промышленной инфраструктуры,

- прокомментировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
 

Уточняется, что помимо основных требований к технологической инфраструктуре, приказ регламентирует требования к площади, техническим возможностям и назначению использования резидентами технопарка. Всего в приказе № 3221 определены 12 объектов технологической инфраструктуры, которые должны способствовать ведению научно-технической и инновационной деятельности для освоения производства промышленной продукции и коммерциализации полученных результатов.

Как подчеркнули в министерстве, регистрация данного приказа Минюстом России позволяет промышленным технопаркам подготовить документы и направить в Минпромторг заявку на прохождение проверки на соответствие федеральным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1863 «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков».

В соответствии с ФЗ «О промышленной политике в РФ» вышеуказанная проверка обязательна для всех промышленных технопарков, которые получают в настоящий момент или планируют получать средства государственной поддержки из федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ, включая налоговые льготы и преференции,
- пояснили в ведомстве.

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Источник: Минпромторг России

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