Энергетики завершили реконструкцию воздушных линий электропередачи в селах Чайкино и Целинное Джанкойского района, повысив надежность электроснабжения более чем 1000 потребителям. Специалисты Джанкойского РЭС разработали и выполнили схему повышения качества электроснабжения потребителей данных населенных пунктов, в рамках которой была предусмотрена замена проводов и опор.

Так, в селе Чайкино энергетики произвели модернизацию воздушной линии электропередачи по улице Пушкина. В рамках запланированных мероприятий были заменены 40 опор на современные железобетонные, а также выполнена замена физически и морально устаревшего магистрального провода на общей протяженностью более одного километра. Благодаря проведенной реконструкции значительно повысилось качество и надежность электроснабжения более 50 потребителей по улице Пушкина.

В селе Целинное специалисты Джанкойского РЭС заменили 34 опоры по ВЛ-10кВ Л-2 «Выпасная» на железобетонные, что позволило значительно сократить количество аварийных отключений на линии и повысить качество электроснабжения более 1000 абонентов.

Планомерная модернизация и техническое перевооружения электросетевой инфраструктуры позволяет сокращать потери электроэнергии, обеспечивать стабильность и качество электроснабжения потребителей, а также значительно минимизировать риск аварийных отключений.