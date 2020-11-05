 
Модернизация

Специалисты Джанкойского РЭС проводят реконструкцию электрических сетей

Специалисты Джанкойского РЭС проводят реконструкцию электрических сетей

5 ноября 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Энергетики завершили реконструкцию воздушных линий электропередачи в селах Чайкино и Целинное Джанкойского района, повысив надежность электроснабжения более чем 1000 потребителям. Специалисты Джанкойского РЭС разработали и выполнили схему повышения качества электроснабжения потребителей данных населенных пунктов, в рамках которой была предусмотрена замена проводов и опор.

Так, в селе Чайкино энергетики произвели модернизацию воздушной линии электропередачи по улице Пушкина. В рамках запланированных мероприятий были заменены 40 опор на современные железобетонные, а также выполнена замена физически и морально устаревшего магистрального провода на общей протяженностью более одного километра. Благодаря проведенной реконструкции значительно повысилось качество и надежность электроснабжения более 50 потребителей по улице Пушкина.

В селе Целинное специалисты Джанкойского РЭС заменили 34 опоры по ВЛ-10кВ Л-2 «Выпасная» на железобетонные, что позволило значительно сократить количество аварийных отключений на линии и повысить качество электроснабжения более 1000 абонентов.

Планомерная модернизация и техническое перевооружения электросетевой инфраструктуры позволяет сокращать потери электроэнергии, обеспечивать стабильность и качество электроснабжения потребителей, а также значительно минимизировать риск аварийных отключений.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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