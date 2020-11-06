АО «Мособлэнерго» завершило работы по увеличению дополнительной энергомощности для больниц, расположенных в городах Коломна, Раменское, Химки и Старая Купавна. Все строительно-монтажные работы со своей стороны компания выполнила в сроки, установленные в договорах, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая сложилась в Подмосковье из-за COVID-19.

АО «Мособлэнерго» увеличило мощность до 654 кВт для хирургического корпуса Коломенской центральной районной больницы, расположенного на улице Октябрьской Революции, д. 318. Увеличение мощности проходило в рамках работ по технологическому присоединению к сетям компании. АО «Мособлэнерго» произведена реконструкция распределительных устройств 2 трансформаторных подстанций, что позволило добавить к уже существующей мощности 599 кВт.

В результате проведенных работ общую мощность 552 кВт получит объект здравоохранения Ногинского городского округа - центральная районная больница, расположенная по адресу: г. Старая Купавна, ул. Матросова. Для этого силами компании выполнена реконструкция трансформаторной подстанции №913, в рамах которой произведена замена двух морально устаревших трансформаторов на новые.

Для Раменской центральной больницы, расположенной на улице Махова, 14, АО «Мособлэнерго» реконструировало энергообъекты - в ТП-3 была произведена замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА. Также будет выполнена реконструкция распределительных устройств 6 и 0,4 кВ. Проведение работ позволило увеличить присоединенную мощность со 150 до 335 кВт.

Работники АО «Мособлэнерго» увеличили присоединённую мощность до 350 кВт для химкинской поликлиники, находящейся по адресу: ул. Лавочкина, д. 22. Ранее медицинское учреждение получало всего 100 кВт. Для увеличения мощности компания выполнила трансформаторный учет электроэнергии в распределительном устройстве 0,4 кВ.

Энергоснабжение в полном объеме начнет поступать в перечисленные учреждения здравоохранения Московской области после того, как заявители выполнят со своей стороны все технические условия по присоединению к сетям компании, указанные в договоре.