Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) США согласовала частичные изменения в правила рынка мощности независимого системного оператора штатов Восточного побережья PJM Interconnection* направленные на снижение негативного влияния на рыночные цены со стороны субсидируемой генерации.**

По требованию комиссии рынок мощности (Reliability Pricing Model, RPM) PJM должен был быть реформирован, чтобы распространить действие минимального ценового порога (Minimum Offer Price Rule, MOPR) на заявки, которые подаются объектами генерации, получающими внерыночные субсидии. Для электростанций на базе ВИЭ, участвующих в RPM, как опасаются собственники станций и сторонники «зеленой» энергетики, решение FERC означает заметное увеличение стоимости заявки и, как следствие, вероятный проигрыш на аукционе. Кроме того, противники позиции комиссии оценивают вмешательство FERC в компетенцию штатов, которые принимают решения о субсидировании на своей территории независимо от федеральной власти, как превышение ее полномочий.

Одобренные комиссией изменения в правила RPM повышают минимально допустимые цены на рынке мощности для субсидируемых штатами энергоресурсов, что может негативно отразиться на планах по интеграции ВИЭ, в частности, для штатов Нью-Джерси, Мэриленд, Пенсильвания и округа Колумбия. Хотя бы частичное согласование FERC изменений в правила рынка мощности было необходимо системному оператору, чтобы начать процедуры подготовки к плановым базовым аукционам PJM по отбору поставщиков мощности (Base Residual Auction, BRA), которые из-за разработки новой редакции правил были приостановлены. Ранее, чтобы восполнить образовавшийся в результате отмены аукционов дефицит резервов мощности, PJM предлагал для трех ближайших периодов поставок (на 2022-2025 гг.) проводить по одному BRA каждые шесть месяцев. Выпуск приказа FERC о частичном согласовании изменений в правила RPM позволяет системному оператору определить сроки проведения первого из этих аукционов.

Для получения итогового согласования новой редакции правил рынка мощности PJM должен в течение месяца предоставить в FERC доработанную методологию расчета платы за мощность и оказание системных услуг, на основании которой определяется объем закупаемых резервов, что, в свою очередь, важно для установления минимальных ценовых значений на аукционах. Указание о подготовке методологии комиссия дала в мае 2020 г., и, хотя работа, по заявлению FERC, ведется очень быстро, полностью документ еще не готов. Одновременно с выпуском приказа FERC по изменениям в правила рынка мощности в операционной зоне PJM компании-собственники двух газовых ТЭС – Cricket Valley Energy Center и Empire Generating, расположенных в штате Нью-Йорк, подали в FERC официальную жалобу о том, что правила энергорынка нью-йоркского системного оператора NYISO их дискриминируют. По мнению истцов, действующие правила не позволяют решить проблему снижения цен, вызванную различными субсидиями, которые выделяет штат для поддержки ВИЭ-генерации, и ставят в заведомо невыгодное положение ресурсы, не получающие такие субсидии. Жалоба от представителей Нью-Йорка зеркально повторяет запрос, поданный в 2016 г. в FERC собственниками тепловой генерации в операционной зоне PJM, который в конечном итоге привел к разбирательству и готовящемуся в настоящее время расширению действия минимального ценового порога.

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* Операционная зона включает полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия.

** Во многих штатах принимаются специальные программы, которые в различной форме предусматривают выделение из бюджета штата субсидий для участников рынка, что препятствует свободной конкуренции при ценообразовании. Программы поддержки преимущественно предназначены для ВИЭ-генерации.