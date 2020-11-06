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Брошюра о серии "Avanti" уже на сайте!

Брошюра о серии Avanti уже на сайте!

6 ноября 2020, 17:15
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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Время чтения ≈ 1 мин
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Все, что вы хотели знать об универсальной дизайнерской серии электроустановочных изделий "Avanti", теперь собрано в одну брошюру. Пусть вся нужная информация будет под рукой! Новая брошюра уже доступна для скачивания на сайте ДКС по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/support/media/avanti-universalnaya-seriya-eui/

В брошюре "Универсальная серия электроустановочных изделий" вы найдете информацию об ассортименте механизмов и рамок, а также об их ключевых особенностях. Вы уже знакомы с серией рамок из натуральных материалов? А с удивительной жемчужной серией рамок? Впервые вы сможете увидеть все варианты оформления ЭУИ "Avanti" в одном издании.

Отдельный раздел посвящен информации о совместимости – он поможет собрать законченное решение на основе продукции серии. А схемы подключения помогут вам смонтировать устройства для освещения, управления комфортом и температурным режимом!

Скачайте брошюру – и получите ответы на любые вопросы об универсальной серии "Avanti".

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Источник: ДКС

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