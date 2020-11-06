ФАС нашла в действиях Corning нарушения антимонопольного закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что компания Corning нарушила закон о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС в сентябре 2019 года возбудила дело в отношении компании Corning Inc, ООО «Корнинг СНГ» и четырех российских заводов по производству оптических кабелей. Компания заключила с этими предприятиями соглашение, которое обязывает их приобретать оптическое волокно производства Corning.

«По результатам рассмотрения этого дела ФАС России признала указанные соглашения антиконкурентными, а Corning Inc, ООО «Корнинг СНГ» и четыре российских завода по производству оптических кабелей — нарушившими антимонопольное законодательство. В связи с этим в адрес организаций выдано предписание о прекращении антиконкурентных соглашений», — говорится в заявлении.

Инициатором рассмотрения ФАС стал созданный при участии «Роснано» саранский завод «Оптиковолоконные системы» — единственное в России предприятие, производящее оптоволокно.

«В конце 2018 году мы выступили в качестве заявителя и обратились в ФАС России с просьбой оценить условия договоров компании «Корнинг», занимающей доминирующее положение на рынке России и стран ЕАЭС, и кабельных заводов — потребителей оптического волокна на предмет нарушения действующего в России антимонопольного законодательства», — заявил генеральный директор «Оптиковолоконные системы» Андрей Николаев.

Он также отметил что

«мировой рынок оптического волокна и волоконно-оптического кабеля на сегодняшний день — сфера соперничества ведущих мировых держав. При этом все ведущие мировые производители оптоволокна — США, Китай, Индия, Япония — активно защищают внутренний рынок различными методами торговой защиты (такими как, например, импортные, антидемпинговые и специальные пошлины) и максимально способствуют развитию своих производителей этой продукции».

Андрей Николаев выразил надежду на то, что вынесенное ФАС решение будет способствовать развитию конкуренции на российском рынке оптического волокна, как следствие появятся условия для дальнейшего развития производства и это обеспечит рентабельность инвестиций в данной сфере и внедрение новых технологий.

Директор Международного фонда технологического развития Вадим Куликов в беседе с « Известиями» назвал решение ФАС абсолютно справедливым.

«Абсолютно необоснованное ограничение конкуренции очевидно. Компаниям запрещается приобретать другой кабель и другие материалы. Соглашение носит дискриминационный характер по отношению к другим производителям волокна», — сказал Куликов.

По его словам, необходимо поддерживать производство в России. При этом он выразил надежду на продолжение сотрудничества с компанией Corning с точки зрения совместных разработок и проектов трансфера технологий в Россию.

Отмечается, что это не первый случай, когда российский рынок оптического волокна проверяют на признаки нарушения конкуренции. В 2019 году Евразийская экономическая комиссия уже сделала вывод о наличии в 2017 году демпингового импорта на рынок ЕАЭС со стороны производителей США и Японии и влиянии такого импорта на финансовые показатели отрасли производства оптического волокна в России.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев