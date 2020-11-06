Тверьэнерго предлагает новый, актуальный для жителей Тверской области вид услуги – устройство уличного освещения придомовой территории.

Уличное освещение выполняет не только декоративную функцию при оформлении придомовой территории, но и отвечает за безопасность передвижения по двору. Хорошо продуманная схема размещения светильников поможет легко ориентироваться на участке в темное время суток.

Сотрудники тверского филиала «Россети Центр» установят на опоре линии электропередачи, которая находится рядом с придомовой территорией, светильники уличного освещения или смонтируют светильники и опоры внутри придомовой территории. Использование современных технологий позволяет самостоятельно осуществлять управление уличным освещением у дома и находиться в комфорте и безопасности в любое время суток. Мощность светильников и их количество определяет сам потребитель.

Все компоненты устанавливаемых систем освещения просты в эксплуатации и удобны в обслуживании. При составлении схемы расположения элементов особое внимание уделяется системе управления - к каждому устройству предусмотрен свободный доступ для ремонта и сервисного обслуживания.

При выборе материалов для систем уличного освещения отдается предпочтение долговечному и всесезонному оборудованию. Материал плафонов фонарей и подвесных ламп хорошо переносит прямые солнечные лучи, попадание влаги и температуру ниже нуля.

Также филиал «Россети Центр Тверьэнерго» оказывает широкий спектр услуг по наружному освещению: устройство и модернизация сетей наружного освещения, оперативно-техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения.

Для получения услуги можно направить заявку на электронный адрес: tverenergo@mrsk-1.ru .