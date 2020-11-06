 
Модернизация

Филиал "Россети Центр Тверьэнерго" предлагает новый вид услуги по уличному освещению для жителей Тверской области

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, Россети Центр, Тверьэнерго

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, Россети Центр, Тверьэнерго

Тверьэнерго предлагает новый, актуальный для жителей Тверской области вид услуги – устройство уличного освещения придомовой территории.

Уличное освещение выполняет не только декоративную функцию при оформлении придомовой территории, но и отвечает за безопасность передвижения по двору. Хорошо продуманная схема размещения светильников поможет легко ориентироваться на участке в темное время суток.

Сотрудники тверского филиала «Россети Центр» установят на опоре линии электропередачи, которая находится рядом с придомовой территорией, светильники уличного освещения или смонтируют светильники и опоры внутри придомовой территории. Использование современных технологий позволяет самостоятельно осуществлять управление уличным освещением у дома и находиться в комфорте и безопасности в любое время суток. Мощность светильников и их количество определяет сам потребитель.

Все компоненты устанавливаемых систем освещения просты в эксплуатации и удобны в обслуживании. При составлении схемы расположения элементов особое внимание уделяется системе управления - к каждому устройству предусмотрен свободный доступ для ремонта и сервисного обслуживания.

При выборе материалов для систем уличного освещения отдается предпочтение долговечному и всесезонному оборудованию. Материал плафонов фонарей и подвесных ламп хорошо переносит прямые солнечные лучи, попадание влаги и температуру ниже нуля.

Также филиал «Россети Центр Тверьэнерго» оказывает широкий спектр услуг по наружному освещению: устройство и модернизация сетей наружного освещения, оперативно-техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения.

Для получения услуги можно направить заявку на электронный адрес: tverenergo@mrsk-1.ru .

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр Тверьэнерго

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Ростехнадзор выдал разрешение на начало этапа опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока Ленинградской АЭС
Специалисты
АО
Незамкнутый круг
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+