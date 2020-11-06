Корпуса металлические уменьшенной глубины ЩЭ LIGHT IEK® предназначены для сборки этажных распределительных щитов в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Преимущества корпусов металлических уменьшенной глубины ЩЭ LIGHT IEK®

Удобные габариты — монтаж в ниши глубиной от 90 мм.

Простота сборки благодаря съемной монтажной раме.

Срок эксплуатации не менее 25 лет.

Гарантия 3 года.

Особенности конструкции корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK®

Дверца вводно-учетного отсека имеет застекленные окна для снятия показаний счетчика.

Возможность удобной пломбировки учетного отсека.

Съемная монтажная рама — удобный монтаж вне корпуса.

Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей, секретность замков не совпадает.

Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK®