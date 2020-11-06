"Мы принципиально не хотели скрывать результаты":
как "Подольсккабель" и АЭК отреагировали на результаты проверки ВНИИКП
6 ноября 2020, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Корпуса металлические уменьшенной глубины ЩЭ LIGHT IEK® предназначены для сборки этажных распределительных щитов в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Преимущества корпусов металлических уменьшенной глубины ЩЭ LIGHT IEK®
Особенности конструкции корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK®
Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK®
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