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Корпуса металлические уменьшенной глубины ЩЭ LIGHT IEK® – простой и удобный монтаж в неглубокие ниши

Корпуса металлические уменьшенной глубины ЩЭ LIGHT IEK® – простой и удобный монтаж в неглубокие ниши

6 ноября 2020, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Корпуса металлические уменьшенной глубины ЩЭ LIGHT IEK® предназначены для сборки этажных распределительных щитов в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Преимущества корпусов металлических уменьшенной глубины ЩЭ LIGHT IEK®

  • Удобные габариты — монтаж в ниши глубиной от 90 мм.
  • Простота сборки благодаря съемной монтажной раме.
  • Срок эксплуатации не менее 25 лет.
  • Гарантия 3 года.

Особенности конструкции корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK®

  • Дверца вводно-учетного отсека имеет застекленные окна для снятия показаний счетчика.
  • Возможность удобной пломбировки учетного отсека.
  • Съемная монтажная рама — удобный монтаж вне корпуса.
  • Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей, секретность замков не совпадает.

Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK®

  • Тип монтажа: встраиваемый.
  • Степень защиты: IP31, IK05.
  • Климатическое исполнение: УХЛ3.
  • Цвет: серый (RAL7035).
  • Габариты ниши: 950×900×90 мм.

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Источник: Группа компаний IEK

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