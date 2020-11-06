Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил на 12-й Международной выставке «Навигационные системы, технологии и услуги» макет системы «Аврора» для создания цифровых карт из космоса во время чрезвычайных ситуаций и экологических бедствий. Разработка создана предприятием холдинга – Красногорским заводом им. С.А. Зверева. Выставка «Навитех» работает в Москве до 6 ноября.

Оптико-электронная аппаратура «Аврора» – это широкозахватный мультиспектральный прибор мониторинга состояния поверхности Земли с борта малых космических аппаратов. Он предназначен для передачи изображения высокой точности на экран монитора.

«Аврора» позволяет решать широкий круг задач в области картографии, мониторинга чрезвычайных ситуаций, гидрологии, сельского, лесного и рыбного хозяйства, экологии и геологоразведки. Прибор входит в базовый комплект оборудования для создания группировки малых космических аппаратов оперативного наблюдения.

По своим техническим характеристикам «Аврора» не имеет аналогов. Прибор построен на базе зеркально-линзового объектива с максимальным углом поля зрения. В отличие от зарубежных аналогов, он позволяет получать снимки высокого качества в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах, что является ее ключевым преимуществом.

«Наша «Аврора» не имеет зарубежных аналогов с подобными техническими характеристиками. Такая демонстрация возможностей изделий помогает наладить новые деловые связи и проанализировать конкурентную среду для дальнейшего развития. Красногорский завод подготовил предложения для российской федеральной целевой программы комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» на период до 2030 года. Надеемся стать ее активными участниками», – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

Помимо «Авроры», в ходе выставки «Навитех» специалисты предприятия «Швабе» познакомили участников мероприятия с другими высокоточными устройствами для дистанционного зондирования Земли – инфракрасными бортовыми Фурье-спектрометрами, применяемыми в составе космических комплексов гидрометеорологического назначения, оптико-электронной съемочной аппаратурой «Геотон-Л1», необходимой для высокодетального наблюдения поверхности планеты.

«Навитех» – единственная в России специализированная выставка в области высокоточной спутниковой навигации, геоданных, интеллектуальных систем и высокоавтоматизированных средств. Мероприятие проходит в рамках Российской недели высоких технологий при поддержке Минпромторга России, федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

С продукцией Госкорпорации Ростех можно ознакомиться в павильоне «Форум» на территории ЦВК «Экспоцентр».