6 ноября 2020 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) выдала разрешение на начало следующего этапа пусковых операций - опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №6 ВВЭР-1200. В ближайшее время специалисты приступят к поэтапному подъему мощности реактора.

Опытно-промышленная эксплуатация - финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Она продлится около 4 месяцев. За это время специалисты последовательно повысят мощность реакторной установки до 40, 50, 75, 90 и 100% и выполнят почти две сотни тестирований технологических систем и систем безопасности блока: еще раз исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучат «поведение» реакторной установки в различных сценарных условиях, выполнят проверку систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточения блока, проверят эффективность биологической защиты и многое другое.

«После выхода на мощность 100%, выполнения всех предусмотренных испытаний на данном уровне мощности, безукоризненной и безостановочной работы в течении не менее 15 суток – энергоблок будет остановлен для выполнения ревизии оборудования и сдачи в «промышленную» эксплуатацию, после проверки государственной комиссией», - рассказал главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев.

Напомним, что пусковые операции на энергоблоке №6 ВВЭР-1200 поколения «3+» Ленинградской АЭС начались 19 июля 2020 года, когда в активную зону реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. После полной загрузки, реакторная установка энергоблока №6 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, дав старт проведению целого ряда испытаний. По окончанию испытаний, 22 октября 2020 года энергоблок №6 был включен в единую энергосистему страны. После ввода в промышленную эксплуатацию ежесуточная выработка блока составит около 28 миллионов киловатт*часов электроэнергии.

Ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.