Специалисты "Оренбургэнерго" провели работы на 601 объекте

В 2020 году большая часть капитальных вложений филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» направлена на выполнение обязательств по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям.

В рамках инвестиционной программы с начала года энергетики провели работы на 601 объекте, из которых 596 – по направлению техприсоединения. Протяженность введенных в эксплуатацию линий электропередачи составила 237 км, а объем добавленной трансформаторной мощности – 11,2 МВА. Среди включенных в сеть - жилые дома, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, производственные и сельскохозяйственные предприятия, нефтяные месторождения, объекты культуры и отдыха, магазины.

Также в инвестиционную программу филиала «Оренбургэнерго» на 2020 год входит реконструкция 56 объектов. Среди реконструированных - линии электропередачи напряжением 10, 110 кВ в Саракташском, Беляевском, Кувандыкском и Медногорском районах. От ВЛ запитаны 80 населенных пунктов, в которых проживают 39 тыс. жителей.

Реконструкция электрических сетей позволит повысить надежность электроснабжения потребителей области, а также создаст резерв для технологического присоединения новых объектов Оренбургской области.