В Башкирии появятся четыре инвестпроекта на 2,6 млрд рублей

В первую очередь проект для особой экономической зоны «Алга» главе республики Радию Хабирову презентовал гендиректор ООО «Электротекс-ИТС» Анатолий Павлов. Общая стоимость предприятия по производству усиленных композитных опор для уличных фонарей, дорожных знаков и различных технических средств оценивается свыше 1 млрд рублей. комплекс хотят запустить в августе следующего года.

Еще одним крупным инвестпроектом станет открытие в Уфе комплекса по производству и обслуживанию малогабаритных центробежных насосов для топливно-энергетической отрасли от «ГИС Нефтесервис», в который будет вложено 710 млн рублей.

927 млн рублей готова потратить компания «Стар Нафта» для реконструкции Раевского сахарного завода в Альшеевском районе и 50 млн рублей вложит «Регион М» в придорожный сервис с кафе, гостиницей и стоянкой для грузовых машин (в Кумертау, вдоль трассы «Уфа–Оренбург»).