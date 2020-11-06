В Башкирии появятся четыре инвестпроекта на 2,6 млрд рублей

RusCable Review #58 - Электродельфин, Voltex, МФЭС,
6 ноября 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ОЭЗ АЛГА
В первую очередь проект для особой экономической зоны «Алга» главе республики Радию Хабирову презентовал гендиректор ООО «Электротекс-ИТС» Анатолий Павлов. Общая стоимость предприятия по производству усиленных композитных опор для уличных фонарей, дорожных знаков и различных технических средств оценивается свыше 1 млрд рублей. комплекс хотят запустить в августе следующего года.
Еще одним крупным инвестпроектом станет открытие в Уфе комплекса по производству и обслуживанию малогабаритных центробежных насосов для топливно-энергетической отрасли от «ГИС Нефтесервис», в который будет вложено 710 млн рублей.
927 млн рублей готова потратить компания «Стар Нафта» для реконструкции Раевского сахарного завода в Альшеевском районе и 50 млн рублей вложит «Регион М» в придорожный сервис с кафе, гостиницей и стоянкой для грузовых машин (в Кумертау, вдоль трассы «Уфа–Оренбург»).
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter