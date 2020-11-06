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В Петербурге построят элитный жилой комплекс за 1,1 млрд рублей

В Петербурге построят элитный жилой комплекс за 1,1 млрд рублей

6 ноября 2020, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ДОМ.РФ
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 1,1 млрд рублей строительство элитного жилого комплекса «Альфа-Фаберже» в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Альфа Фаберже».

Шестиэтажный дом на 17 квартир возведут на Крестовском острове на набережной рек Малой Невки и Крестовки. Дом спроектирован с собственной закрытой территорией и охраняемым причалом. Сдать объект планируется в конце первого квартала 2022 года.

По информации пресс-службы, в настоящее время в Петербурге с использованием эскроу возводится более 30% новостроек (3,511 млн кв. метров). Всего в регионе строится 11,475 млн «квадратов» жилья.

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Источник: stroygaz.ru

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