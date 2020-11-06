На территории недавно открытого в Казани экстрим-парка «Урам» построят крытое спортивное здание, сообщает RosTender.info.

Госучреждение «Главстрой Республики Татарстан» объявило тендер на строительство крытого экстрим-парка молодежного центра «Урам», а также на установку и монтаж оборудования. С победителем готовы заключить контракт на 539,2 млн рублей, средства поступят из республиканского бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 11 ноября, в этот же день подведут итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, на территории экстрим-парка «Урам» возведут двухэтажное здание с помещениями для занятий экстремальными и уличными видами спорта и танцами. В корпусе площадью свыше 7 тыс. кв. метров также будет располагаться кафе и медицинский блок. Как ожидается, здание введут в строй к началу сентября 2021 года.

Экстрим-парк «Урам», расположенный в центральной части Казани, у моста «Миллениум», является самым большим парком подобного типа в России. На его территории работает 8 площадок для занятия экстремальными видами спорта. Парк открылся в 2020 году, в сентябре в нем прошли I Всероссийские уличные Игры.

