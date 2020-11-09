Подключиться к газовым сетям для потребителя станет возможно по принципу «единого окна» - когда подача заявки на подключение, заключение договора на поставку газа и техническое обслуживание можно подать в онлайн режиме, либо через МФЦ. Такое предложение было сделано Минэнерго России в рамках проработки нового подхода к газификации, сообщил Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика». Глава министетства также рассказал и о том, с чего начиналась газификация регионов России, ее текущих показателях и подробнее о новом подходе к повышению доступности газа для населения.

Несмотря на постоянное появление новых источников энергии ,именно газ остается одним из наиболее перспективных и экологичных топлив, и Россия располагает наибольшей в мире ресурсной базой этого углеводорода – около 20 % мировых доказанных запасов природного газа.

В 2019 году уровень газификации достиг 70,1 %, сообщается в колонке. Министр подчеркнул, что у России по сравнению с другими странами достаточно высокие результаты по доступности газа для населения - так, в среднем уровень газификации государств Евросоюза не превышает 47%.

«Но сохранение достигнутых темпов газификации в настоящее время осложняется рядом вызовов. Для продолжения успешной работы по газификации нашей страны предстоит сформировать актуальный топливно-энергетический баланс каждого конкретного региона, с учетом которого определить потребность в газе. Далее необходимо утверждение региональной программы газификации субъекта России с учетом всех источников поступления средств. В качестве принципиально нового подхода к организации процесса газификации мы предлагаем создание Единого регионального оператора газификации на базе газораспределительных организаций, под контролем которого будет реализация всей цепочки мероприятий по газификации, включая «последнюю милю». Рассчитываем, что новый подход к газификации позволит снизить стоимость подключения для максимального количества абонентов», - добавил глава Минэнерго России.

Ознакомиться подробнее с колонкой можно на сайте Минэнерго.