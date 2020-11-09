Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» в рамках договора на выполнение работ по благоустройству территории, установке и монтажу сети наружного освещения на объекте «Теннисные корты на территории парка КЗТЗ в Курске» провели полное обследование существующей системы уличного освещения: проанализировали объемы потребления и определили уровень освещенности территории.

На следующем этапе энергетики оперативно демонтировали старые опоры, светильники с люминисцентными лампами, проложили 500 м кабельных линий, установили 16 новых декоративных опор и смонтировали светодиодные светильники.

Напомним, в Курске полным ходом идет строительство теннисного комплекса, который будет отвечать мировым стандартам. Одновременно летом и зимой, днем и в темное время суток здесь смогут заниматься более 40 спортсменов под руководством лучших тренеров.

«Качественно, в короткие сроки выполненное освещение крупного спортивного объекта - это большой вклад предприятия в развитие спорта в регионе, вместе с тем, пример реализации стратегической задачи компании по повышению внетарифной выручки», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский.