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Липецкэнерго обеспечило электроснабжение нового ФОКа

Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» завершили работы по подключению к сетям физкультурно-оздоровительного комплекса в Долгоруковском районе.

Для обеспечения 78 кВт мощности новому спорткомплексу энергетики построили 40 метров воздушной линии (ВЛ) электропередачи 0,4 кВ, реконструировали ВЛ 10 кВ и установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. На реализацию проекта Липецкэнерго направило более 800 тысяч рублей. Современный физкультурный центр с залом для общих видов спорта и залом для вольной борьбы откроется уже в ноябре.

- Все проведенные Липецкэнерго работы по обеспечению электроснабжения спортивного комплекса стали вкладом энергетиков в реализацию федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ», в приобщение жителей района к здоровому образу жизни, - подчеркнул директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Источник: Россети Центр Липецкэнерго

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