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Met-Ed оборудовала ЛЭП Пенсильвании датчиками автоматического возобновления подачи света

Met-Ed оборудовала ЛЭП Пенсильвании датчиками автоматического возобновления подачи света

9 ноября 2020, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Американская Metropolitan Edison Co. (Met-Ed) установила на линиях электропередачи (ЛЭП) в Пенсильвании более 160 автоматизированных устройств TripSaver, способных автоматически возобновлять подачу электроэнергии после аварийных отключений. Об этом сообщает портал Daily Energy Insider.

Датчики TripSaver работают как автоматический выключатель, но снабжены дополнительным функционалом - автоматического включения линии электропередачи в течение нескольких секунд для обеспечения бесперебойной передачи электроэнергии потребителям.

В качестве примера портал отмечает, что после отключения ЛЭП из-за прикоснувшейся в результате сильного ветра к линии ветки дерева TripSaver может отследить момент, когда ветка больше не представляет угрозу для ЛЭП и автоматически возобновить подачу электроэнергии потребителям.

"TripSavers позволяет нам автоматически восстанавливать энергоснабжение, а не отправлять грузовик и линейную бригаду для поиска проблемы, что особенно полезно в отдаленных районах нашей территории обслуживания", - приводятся в сообщении слова регионального президента Met-Ed Линды Мосс.

Интеллектуальная технология TripSavers быстро определяет местонахождение неисправности в электросети в случае возникновения более серьезной проблемы и помогает обслуживающему персоналу быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Стоимость этого проекта оценивается в $1,4 млн. До конца года Met-Ed планирует установить TripSavers и на ЛЭП в других регионах присутствия компании.

Фото: © Metropolitan Edison

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Источник: ТАСС

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