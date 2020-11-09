Такую точку зрения высказал Юрий Панасик, партнер Kesarev, на Российском энергетическом форуме в Уфе. Он стал спикером на секции по локализации энергооборудования, которую организовала Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация».

Юрий Панасик выступил с докладом «Преимущества и узкие места соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) как элемент новой политики в сфере локализации и поддержки инвестиций». В первую очередь, эксперт обозначил, что механизм защиты и поощрения капиталовложения является достаточно радикальной попыткой «реформирования» и пересмотра подхода к привлечению инвестиций в российскую экономику в сторону большей формализации и предсказуемости для потенциальных инвесторов.

«Дело в том, что предлагаемые в рамках механизма меры поддержки для инвесторов, которые сводятся к не ухудшению регуляторного режима при реализации инвестпроекта и возможности компенсации расходов из бюджета выглядят привлекательными, но эффективность данного механизма из-за новизны данного инструмента во многом будет зависеть от практики, как он будет работать: насколько инвесторы будут заинтересованы и готовы в подготовке достаточно объемной документации для подачи заявления на проект, заключение соглашения; как будет работать система электронной подачи и рассмотрения заявок; как в дальнейшем будет меняться нормативно-правовая база СЗПК и многое другое», — отметил Юрий Панасик.

Также в рамках секции обсудили такие темы, как локализация или наилучшие доступные технологии; обозначили мировой и российский опыт локализации энергетического оборудования, также привели конкретные примеры применения локализованных высокотехнологических решений в энергетике.

Напомним, секция транслировалась в сети Интернет. Посмотреть полные выступления можно здесь.