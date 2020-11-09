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Минстрой России предлагает оптимизировать процесс подключения объектов к инженерным сетям

Минстрой России предлагает оптимизировать процесс подключения объектов к инженерным сетям

9 ноября 2020, 09:22
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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В правительство внесен проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», подготовленный Минстроем России в целях реализации мер Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.

Документом  предлагается установить возможность заключения договора на подключение (технологическое присоединение) объекта федерального, регионального или местного значения к инженерным сетям на основании проекта межевания и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до его образования. Важным условием при этом является то, что участок должен быть свободным от прав третьих лиц.

Согласно проекту, сократятся сроки предоставления заявителю технических условий либо мотивированного отказа в их выдаче:

  • в сфере теплоснабжения с 14 дней до 7 рабочих;
  • в сфере газоснабжения с 10 до 7 рабочих дней.


«Принятие этого документа позволит привести отраслевые постановления, которые регулируют вопросы подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям, в соответствие с изменениями действующего законодательства. А результатом станет сокращение сроков реализации проектов по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры за счет оптимизации процесса подключения к инженерным сетям», – отметила статс-секретарь – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Татьяна Костарева.

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Источник: Минстрой России

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