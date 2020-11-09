На курорте "Архыз" появятся два новых резидента

Такое решение принято членами Экспертного совета по туристско-рекреационным ОЭЗ Северного Кавказа. Оба резидента являются дочерними компаниями крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус» и намерены комплексно развивать гостиничное направление и сервисы. Инвесторы готовы вложить в развитие гостиничного фонда и объектов индустрии развлечений всесезонного курорта «Архыз» свыше 2,5 млрд рублей.

Первый Экспертный совет по туристско-рекреационным ОЭЗ туристического кластера СКФО впервые состоялся под эгидой Минэкономразвития России. Обновленный после передачи полномочий упраздненного Минкавказа России состав совета единогласно проголосовал за включение в состав резидентов ОЭЗ «Архыз» двух новых компаний, с учетом устранения ряда незначительных замечаний.

ООО «БГ Архыз» намерено построить на территории туристической деревни Лунная Поляна трехзвездочный отель на 700 номеров, которые смогут разместить около 1400 гостей. Реализация проекта подразумевает появление около 400 новых рабочих мест. Главной зоной притяжения станет большой круглогодичный бассейн с пляжной зоной и спортивным комплексом. Кроме этого, планируется создать ресторан, открытый парк развлечений и большую зону для обслуживающего персонала с общежитием, прачечной, газовой котельной и складскими помещениями. Проект планируется реализовать уже к концу 2023 года.

В соответствии с бизнес-планом ООО «Инвест-Сервис» на курорте появятся современные пункты питания и торговли, новые сервисы и развлечения. Компания планирует построить прогулочные маршруты с питьевыми бюветами и смотровыми площадками. Также появится ярмарка, на которой местные производители смогут реализовывать свою продукцию, два ширм-бара и супермаркет. Одной из основных задач новых инвесторов будет обеспечение загрузки объекта в летний сезон.

«Для Минэкономразвития России важно сохранять темпы развития курорта и поднять уровень предоставляемых услуг. Привлечение крупных, действительно знающих конъюктуру, резидентов здесь играет ключевую роль. Мы рассчитываем, что опыт компании «Библио-Глобус» поможет сформировать качественные пакетные предложения и выровнять загрузку курорта без явного сезонного перепада, сделать «Архыз» круглогодичным», — отмечает первый заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

В статусе резидента, в соответствии с законодательством Российской Федерации об ОЭЗ, инвестор имеет право на налоговые льготы и преференции, бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре, получение в долгосрочную аренду земельных участков на льготных условиях, помощь со стороны управляющей компании в части маркетингового и рекламного продвижения. Комплекс государственных мер поддержки позволяет снизить стоимость реализации проекта на территории ОЭЗ на 20-30% по сравнению со стандартными условиями инвестирования.