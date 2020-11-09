Власти Башкирии рассчитывают привлечь инвесторов к строительству 40 объектов инфраструктуры на территории геопарков "Янган-тау" и "Торатау". Затраты составят порядка 800 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

"На территории геопарков "Янган-тау" и "Торатау" Башкортостана планируют построить около 40 инфраструктурных объектов за счет средств частных инвесторов. Предполагаемый объем инвестиций - 800 млн рублей", - говорится в сообщении со ссылкой премьер-министра республики Андрея Назарова.

Власти региона прорабатывают законодательную базу для резидентов геопарков, что позволит инвесторам получить ряд преференций - упрощенная регистрация юридического лица, получение земельных участков без торгов, субсидирование процентной ставки, залоговый фонд, грантовая поддержка. За счет бюджета на территории геопарков планируется создать комплекс из 70 объектов.

Геопарк "Янган-Тау" создан в 2017 году и располагается на территории Салаватского района республики. Он объединяет объекты геологического, биологического, исторического и культурного наследия. На территории геопарка расположены разрезы Мечетлино, Большая Лука, Лаклы и гора Янгантау, считающиеся геологическими объектами международного значения из-за уникальных слоев, возраст которых достигает 10 млн лет.

Геопарк "Торатау" расположен на территории башкирских шиханов в Ишимбайском районе и создан в 2018 году. Шиханы являются древними коралловыми рифами, образовавшимися на дне Пермского моря. Их возраст - более 230 трлн лет. Они внесены в Список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы есть только в Австралии.