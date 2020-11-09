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Сверхгибкие кабели категории 6А для применения в критически важных областях

Сверхгибкие кабели категории 6А для применения в критически важных областях

9 ноября 2020, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: Cicoil
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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В отличие от обычных Ethernet-кабелей, плоские кабели категории 6А повышенной гибкости компании Cicoil обладают высоким уровнем прочности, не содержат галогенов, не распространяют горение, не содержат никаких примесей и сохраняют свои эксплуатационные характеристики при постоянном изгибании и воздействии экстремальных температурных условий (от –65° до 165°C).

Такая комбинация отличительных характеристик делает кабели категории 6А компании Cicoil идеальным вариантом при выборе Ethernet-кабелей для особо ответственных областей применения. Эти кабели соответствуют или превосходят требования стандарта для кабелей категории 6А и способны обеспечить высокоскоростную передачу данных до 10 Гб/с при частоте 500 МГц, даже при непрерывном движении, изгибах с малым радиусом и в неблагоприятных условиях окружающей среды. 

По сравнению с традиционным процессом производства круглых кабелей категории 6А, запатентованный компанией Cicoil процесс экструзии позволяет отдельно размещать 4 индивидуально экранированных пары (28 AWG, 100 Ом) в небольшом плоском профиле, при высокоточном контроле расстояния между всеми компонентами, толщины изоляции и общей формы кабеля.

Модули категории 6А компании Cicoil могут быть интегрированы в гибридные плоские кабели, конструкции которых можно разрабатывать при помощи онлайн конфигуратора кабелей компании Cicoil (Cicoil’s On-line Cable Configurator).

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Источник: RusCable.Ru

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