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В России создадут новые глубоководные спасательные аппараты для работы в Арктике

В России создадут новые глубоководные спасательные аппараты для работы в Арктике

9 ноября 2020, 16:15
Рубрика: Инновации
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, НАУКА, ВМФ
Отрасль: Машиностроение ВПК (военно-промышленный комплекс) 
Источник: ТАСС

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Новое поколение глубоководных спасательных аппаратов, приспособленных для действия в Арктике, разрабатывается для ВМФ России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ВМФ со ссылкой на главкома флота адмирала Николая Евменова.

"В Военно-морском флоте ведется работа по созданию в ближнесрочной перспективе спасательных глубоководных аппаратов следующего поколения, характеристики которых будут учитывать их возможность применения в Арктической зоне, как Северным, так и Тихоокеанским флотом", - приводят в пресс-службе флота слова Евменова на рабочем совещании в Адмиралтействе.

По словам Евменова, сейчас ВМФ модернизирует и проводит плановый ремонт спасательных глубоководных аппаратов типа "Приз" с глубиной погружения до 1 000 метров и спасательных глубоководных аппаратов типа "Бестер" с глубиной погружения до 700 метров. Так, находящийся на модернизации на аппарат АС-36 "Бестер", после завершения модернизации в 2021 году будет обладать рядом новых характеристик, позволяющих использовать его в Арктической зоне.

"В настоящее время специалистами Канонерского судоремонтного завода ведутся работы по обновлению ряда систем спасательного глубоководного аппарата АС-36 "Бестер", что значительно усилит эффективность его характеристик и расширит возможности по оказанию помощи аварийным подводным лодкам. Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения", - пояснил главком.

Евменов напомнил, что аппараты модернизируются по программе ремонта, модернизации, сервисного обслуживания стоящих на вооружении флотов ВМФ России спасательных глубоководных аппаратов.

"Программа рассчитана на период более 10 лет и предусматривает наряду с модернизацией и ремонтом и работу по созданию следующего поколения спасательных глубоководных аппаратов", - отметил адмирал.

Он напомнил, что ранее прошли необходимый цикл модернизации и ремонта шесть спасательных глубоководных аппаратов, входящих в состав служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов.

Фото:  АС-36 / ©korabel

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Источник: ТАСС

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