Минвостокразвития России совместно с Минсельхозом и Минфином разработали проект документа, который позволит реализовать механизм возмещения части затрат (20%) на строительство и модернизацию тепличных комплексов в ДФО. То есть это поддержка субъектов из федерального бюджета. Необходимость государственной поддержки тепличных хозяйств на Дальнем Востоке была озвучена Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину во время его рабочего визита на Чукотку в августе 2020 года. Премьер-министр дал соответствующее поручение во время посещения теплицы в городе Анадырь.

«Это важная составляющая агропромышленного комплекса – и с точки зрения продовольственной безопасности, и для повышения доступности свежих овощей для людей. Спрос на такую продукцию есть. В целом производство овощей в защищённом грунте в стране стабильно растёт. Всего в теплицах в этом году ожидается рекордный урожай овощей – свыше 1,2 млн т. Но чем севернее, тем сложнее сельхозпроизводителям работать в этом секторе, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. - В этом я убедился лично, когда посещал Чукотку, Камчатку, Магадан и соседние субъекты Федерации. Именно поэтому дал поручение разработать механизм господдержки проектов по строительству и модернизации теплиц на Дальнем Востоке».

Постановлением Правительства утверждены Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов. Как сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов такая поддержка нужна практически всем регионам ДФО, так как cамообеспеченность овощной продукцией здесь ниже среднероссийского показателя в 2,4 раза.

«Для Дальнего Востока развитие тепличного хозяйства крайне важно, поскольку 10 из 11 субъектов ДФО отнесены к территориям, неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Плюс в регионе высокая зависимость от импорта овощей. Поэтому возобновление господдержки для строительства и модернизации тепличных комплексов Дальнего Востока – необходимый и очень верный шаг», - прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как подчеркивают специалисты Минвостокразвития России, государственная поддержка в виде возмещения 20% понесенных затрат, позволит увеличить количество площадей вводимых тепличных комплексов, а также сформирует конкуренцию между производителями овощей при ценообразовании отпускаемой на рынок продукции. По данным министерства, на сегодняшний день существуют проекты по созданию и модернизации тепличных комплексов в Дальневосточном федеральном округе, которые смогут воспользоваться господдержкой и запустить тепличные хозяйства.