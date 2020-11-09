Несанкционированные земельные работы стали причиной нарушения целостности кабельной линии электропередачи 110 кВ в Сочи. Лишь по счастливому стечению обстоятельств в результате происшествия никто не пострадал. По факту нарушения специалистами Сочинских электрических сетей совместно с правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются виновные, решается вопрос о возбуждении административного дела.

Энергетики напоминают, производство всех видов работ, связанных с разрытием грунта, без согласования с компанией «Россети Кубань» строго запрещено. Организации и частные лица должны согласовывать проведение работ вблизи энергообъектов не менее чем за три дня. При необходимости специалисты энергокомпании выезжают на место проведения работ для точного определения прохождения трассы кабельной линии.

Правилами охраны кабельных линий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160, устанавливаются охранные зоны от оси кабеля – по одному метру в обе стороны с особыми условиями пользования. В охранной зоне запрещается производить какие-либо действия, которые могут привести к повреждению кабельных линий и сетевых сооружений.

Энергетики напоминают, что каждое повреждения кабеля, находящегося под напряжением, представляет опасность для жизни и здоровья людей, а также может повлечь нарушение электроснабжения потребителей.

В случае обнаружения кабельных линий, не обозначенных в технической документации, необходимо прекратить все работы, удалить на безопасное расстояние людей и технику, принять неотложные меры по предохранению обнаруженных кабелей от повреждений и вызвать на место работ представителя энергокомпании.

Для получения дополнительной информации о порядке согласования по всем видам работ в охранной зоне линий электропередачи следует обращаться по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220.