«Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев направили на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» 135,7 млн рублей. Это на 3,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом для оптимизации затрат основная часть работ на сумму почти 121 млн рублей выполнена собственными силами производственных подразделений филиала без привлечения подрядных организаций.



В рамках подготовки электросетевого комплекса КЧР к осенне-зимнему периоду отремонтировано более 130 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, 150 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ и трансформаторов, заменено около 1300 изоляторов. В охранных зонах воздушных линий электропередачи расчищено от древесно-кустарниковой растительности порядка 26 гектаров. На подстанциях 35-110 кВ проведен ремонт силовых трансформаторов, выполнено техническое обслуживание почти 1 200 единиц оборудования.



Основной упор при подготовке электросетевого комплекса к зиме - на обновлении распределительных сетей 0,4-10 кВ. В частности, проведена реконструкция распределительных сетей, которые снабжают электроэнергией населенные пункты Спарта, Николаевское, Эльтаркач и Сары-Тюз, где в общей сложности проживают около 12 тысяч человек. Здесь заменены опоры и провода. За счет монтажа самонесущего изолированного провода (СИП) с большим сечением увеличена пропускная способность линий электропередачи. Это позволит повысить надежность энергоснабжения жителей и улучшить качество напряжения в сети.