В адрес Энергосбыт Волга поступило несколько обращений клиентов, которые рассказывают о новом виде обмана с электричеством. В частности, в городе Александров к жителям многоквартирных домов приходят «специалисты» с требованием провести проверку уровня напряжения в сети. Результаты замеров показывают превышение, которое, по словам проверяющих, недопустимо и приведёт к отключению электроэнергии.

Решить проблему, как при любом обмане доверчивых жителей, можно на месте с помощью «выравнивателя напряжения». Оплатить стоимость чудо-оборудования и услуги по его установке в размере 13 000 рублей «специалисты» требую сразу же на месте.

Энергосбыт Волга информирует, что замер уровня напряжения в сети проводится только при обращении конкретного потребителя в адрес гарантирующего поставщика (или сетевой организации для частного сектора) в связи с возникновением проблем с качеством электроснабжения.

Энергосбыт Волга напоминает, что сотрудники гарантирующего поставщика не проводят поквартирных обходов и не предлагают услуги по установке каких-либо приборов под угрозой отключения электроэнергии. Если к вам пришли неизвестные и предлагают провести проверку напряжения сети, установить какое-либо дополнительное энергооборудование или заменить электросчётчик, компания рекомендует отказаться от любого вида услуг и не подписывать никаких документов.

Энергосбыт Волга призывает клиентов проявлять бдительность, по вопросам электроснабжения обращать в адрес гарантирующего поставщика по контактным данным, указанным в квитанции. Также компания просит молодое поколение провести разъяснительные беседы со своими пожилыми родственниками и знакомыми, которые наиболее восприимчивы и поддаются на уговоры при навязывании ненужных им услуг.