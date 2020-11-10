Стороны обсудили актуальные вопросы вступления региона в осенне-зимний период, выполнение мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения объектов здравоохранения, ход реализации энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения в Костроме.

Дмитрий Прохоров доложил главе региона, что в этом году, невзирая на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, энергетики филиала выполнили в полном объеме и в срок все основные мероприятия по подготовке к сезонному максимуму нагрузок.

Заменено 1200 опор линий электропередачи всех классов напряжения. Выполнен капитальный ремонт 661,11 км воздушных линий 0.4-110 кВ, отремонтирована 51 подстанция 35-110 кВ, а также выполнен ремонт 598 трансформаторных подстанций 6-10/кВ, расчищено 1740 га просек ВЛ. Сформировано 141 ремонтных бригад из 510 человек, подразделения укомплектованы 173 единицами техники. В резерве – 64 мобильных источника электроснабжения (4,14 МВт).

«Считаю, что ремонтную программу мы провели достойно и готовы к зиме в полном объеме», - подчеркнул Дмитрий Прохоров.

Отдельно стороны остановились на вопросах обеспечения надежного энергоснабжения объектов здравоохранения. Так, филиалом Костромаэнерго организовано бесперебойное электроснабжение 557 критических инфраструктурных объектов, в т.ч. 32 медицинских учреждения. Силами инженерно-технического персонала проведено внеочередное обследование электроустановок филиала, обеспечивающих электроснабжение медицинских учреждений. Организовано дооснащение медицинских учреждений резервными источниками снабжения электроэнергией (РИСЭЭ) в количестве 7 шт. общей мощностью 1170 кВт. На особом контроле находится электроснабжение дополнительных больничных мест с аппаратами искусственной вентиляции легких на базе существующих 9 мед. учреждений Костромской области в г. Кострома, Галиче и Шарье. Во всех учреждениях проведены тренировки по выдвижению, развертыванию и подключению РИСЭЭ. Организовано круглосуточное взаимодействие между оперативным персоналом Костромаэнерго и персоналом медицинских учреждений.

Глава региона Сергей Ситников поблагодарил энергетиков за оперативное реагирование на обращения от руководства области по увеличению надежности медицинских учреждений в Костроме, Галиче и Шарье. «Вам большое спасибо. Потому что в условиях эпидситуации, когда энерговооруженность больниц была небольшая, как только возник вопрос о том, что нужно дополнительно ставить аппараты искусственного дыхания, нагрузка на сети была огромная. И вам большая благодарность за то, что подключились и помогли врачам решить эти проблемы», - сказал Сергей Ситников.

Дмитрий Прохоров рассказал губернатору Сергею Ситникову о том, что в настоящее время Костромаэнерго приступило к активной фазе реализации энергосервисного контракта. На сегодняшний день энергетики выполнили замену 5737 светильников. Это 50, 3 % от общего количества работ. Ежедневно на улицах областного центра работает от 10 до 17 бригад из разных районов электрических сетей филиала. Напомним, проект модернизации городского освещения является крупнейшим в истории региона. Работы ведутся «Россети Центр Костромаэнерго» в рамках энергосервисного контракта с администрацией областного центра. Проект предусматривает замену порядка 11,5 тысяч ртутных и натриевых газоразрядных уличных ламп и светильников на современные светодиодные, а также внедрение новой автоматизированной системы управления наружным освещением. В общей сложности процесс охватит 762 улицы города, а также 16 парков и скверов. Особое внимание при этом планируется уделить пешеходным переходам.

В завершении встречи директор филиала «Костромаэнерго» Дмитрий Прохоров доложил губернатору о выполнении поручений, данных в ходе визита в энергосетевую компанию Сергея Ситникова.

В частности, шла речь о реализации энергосервисного контракта по модернизации сетей 1-й и 2-й Окружных больниц города Костромы. Дмитрий Прохоров подчеркнул, что проведен энергоаудит и подготовлены расчёты экономической эффективности данных контрактов. Заключение и расчеты направлены в департамент здравоохранения Костромской области для принятия решения. Глава региона отметил, что контракты играют огромную роль для региональной системы здравоохранения. «Для профильного департамента это очень важная история. Это принципиально важно, чтобы проблема была решена. В первую очередь, это экономика больниц. Очень важно, чтобы они могли экономить и направлять эти средства и на заработную плату и на медикаменты, и все остальное», - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.