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Кабмин готовит законопроект по объектам электрогенерации

Кабмин готовит законопроект по объектам электрогенерации

10 ноября 2020, 17:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, ЗАКОНОПРОЕКТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Парламентская газета

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Правительство готовит новый законопроект, регулирующий инвестиции в отрасль электрогенерации, сообщил кандидат на должность главы Минэнерго Николай Шульгинов на пленарном заседании Государственной Думы 10 ноября.

«Подготовлен законопроект, направленный на модернизацию и строительство объектов генерации на условиях гарантированного возврата инвестиций», — заявил Шульгинов.

Он добавил, что в этом законопроекте, предусмотрено продление энерготарифов до 2028 года в ДФО, а также инвестиции для модернизации тепловых станций.

Выступая на заседании палаты, Шульгинов сказал, что Минэнерго должно уделить особое внимание стабильности рынка нефтепродуктов РФ. Также он намерен приложить все усилия для ускорения газификации в РФ.

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Источник: Парламентская газета

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