Компания Stadtwerke München Infrastruktur приступила к первому этапу разработки проекта под названием SuperLink, который предусматривает создание самой протяжённой в мире сверхпроводящей кабельной линии. Компания NKT является одним из главных партнёров на этапе разработки в этом инновационном проекте. Вместе с шестью другими партнёрами она в настоящее время приступила к разработке технологии изготовления опытного образца сверхпроводящего силового кабеля, который предназначается специально для города Мюнхен, Германия. SuperLink – это проект для будущего, и после того, как технология будет разработана и завершены торги для закупок по проекту, ожидается создание 12-километровой подземной линии, которая станет самым протяжённым сверхпроводящим силовым кабельным решением в мире.

Для компании NKT этот амбициозный проект является серьёзным доказательством будущего потенциала сверхпроводящих силовых кабелей.

Технический директор компании NKT г-н Андерс Йенсен (Anders Jensen) отмечает важность участия в ранних этапах разработки проекта SuperLink, благодаря которому коммунальные компании Stadtwerke München и Stadtwerke München Infrastruktur продемонстрируют эффективность сверхпроводящих кабелей. Важно продолжать разрабатывать решения для поддержки перехода к возобновляемой энергетике и ускорения реализации немецкого плана «энергетического поворота» (German Energiewende). В компании NKT полагают, что сверхпроводящие кабели в будущем смогут обеспечить оптимальный доступ к чистой энергии в крупных городах, таких как Мюнхен.

В тесном сотрудничестве с другими партнёрами этого проекта – компаниями Linde plc, THEVA, Университетом прикладных наук Южной Вестфалии (South Westphalia University of Applied Sciences - FH-SWF), компанией Stadtwerke München Infrastruktur,

Технологическим институтом Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology - KIT) и компанией Stadtwerke München – компания NKT начала разработку технологии на основе высокотемпературных сверхпроводников для Stadtwerke München Infrastruktur -дочерней компании принадлежащей городу Мюнхен коммунальной компании Stadtwerke München. Город Мюнхен с 1,5 миллионами жителей представляет собой правильное место для разработки и проведения испытаний в реальных условиях возможностей сверхпроводящих силовых кабелей с целью расширения электроэнергетических систем в городских районах. Крупные города по всему миру с увеличивающимся населением, с растущим спросом на зелёную электроэнергию, вырабатываемую с использованием экологически чистых технологий, сталкиваются с одними и теми же трудностями, которые связаны с ограниченными возможностями существующих энергосистем. Проект SuperLink адаптирован к нуждам компании Stadtwerke München, и его разработчики надеются доказать коммерческую жизнеспособность предлагаемой технологии в ситуации растущей перегрузки энергосистем из-за процесса урбанизации, увеличения объёмов потребляемой электроэнергии и объёмов возобновляемой энергии, поступающей в энергетическую систему. Благодаря сверхпроводящим силовым кабелям станет возможным расширение электроэнергетической системы в критических районах без необходимости перекапывать половину города, как считает технический директор компании NKT. Сверхпроводящие кабели исключительно эффективны по сравнению с традиционными силовыми кабелями, они могут стать основным средством реализации перехода к возобновляемой энергетике в районах городской застройки благодаря соотношению мощности и размера. Кабельная линия SuperLink рассчитана на номинальную мощность 500 МГВт и будет проложена между двумя подстанциями в Мюнхене с использованием существующих траншей для того, чтобы минимизировать объём строительных работ.

Основные факты о кабельной системе SuperLink:

Сверхпроводящие силовые кабели очень компактной конструкции способны передавать большие объёмы электроэнергии в условиях высокой плотности передаваемой энергии

Кабельная система SuperLink будет иметь длину 12 км, номинальную мощность 500 МГВт и уровень напряжения 110 кВ

Линия SuperLink будет проложена в существующих траншеях с целью минимизации строительных работ

Система SuperLink будет передавать большие объёмы мощности по узкому коридору в сердце Мюнхена

Сверхпроводящий кабель охлаждается до температуры минус 200ºC в замкнутой цепи экологически безопасным охлаждающим агентом - азотом

Система охлаждения с дублирующими резервными холодильными установками будет неотъемлемой частью системы