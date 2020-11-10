Новый министр энергетики России Николай Шульгинов не намерен начинать работу в новой должности с каких-либо кадровых решений. Сначала он намерен заняться продвижением законопроектов в сфере электроэнергетики. Об этом он сообщил журналистам после своего утверждения в Госдуме.

"Я сохраню преемственность той политики министерства энергетики (которая была при Новаке - прим. ТАСС) по большинству вопросов. Нужно не начинать с кадровых решений, а определиться с выполнением тех задач, которые сегодня стоят: это продвижение тех законов, которые сейчас в Госдуме находятся, их около 7. И еще один закон очень важный, про выравнивание тарифов, инвестнадбавку на модернизацию дальневосточной энергетики, который в ближайшие дни будет занесен в Госдуму. Надо начать с этого, все остальное будет по ходу работы", - заметил он.