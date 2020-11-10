Национальные стандарты, которые разработали инженеры компании "Системы накопления энергии" совместно с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ) для проектирования и испытания накопителей энергии, используемых при работе солнечно-дизельных электростанций для энергоснабжения районов Крайнего Севера, распространены на всю территорию РФ. Об этом сообщили ТАСС во вторник пресс-службе вуза. Как сообщалось ранее, документы, созданные новосибирскими разработчиками, впервые предъявляют международные требования к накопителям энергии.

Для обеспечения постоянного энергоснабжения в отдаленных населенных пунктах на севере России строятся солнечно-дизельные электростанции, которые сочетают в себе два способа получения электроэнергии. Это делает энергоснабжение бесперебойным. В таких установках используются специальные накопители, компенсирующие неравномерность выработки энергии, требования для которых впервые были разработаны новосибирскими инженерами.

"С 1 ноября 2020 года введены в действие новые общетехнические национальные стандарты, распространяющиеся на системы, которые предназначены для автономной установки с возможностью присоединения к электрической сети", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС ранее, новосибирские инженеры адаптировали существующие международные требования к проектированию, монтажу и испытаниям устройств, которые предъявляются к участникам рынка производителей систем накопления энергии. Новосибирские разработчики смогли приспособить стандарт под российскую нормативно-правовую базу, чтобы российские предприниматели имели возможность продвигать свой продукт и на международном рынке.

Как сообщает пресс-служба университета, необходимость формирования нормативной базы в России в сфере систем накопления электрической энергии обусловлено интенсивным развитием этой отрасли.

"Если традиционные типы накопителей выполняли в электроэнергетике лишь вспомогательные функции, то современные накопители энергии претендуют на место одного из важнейших элементов энергосистем. При этом основные типы накопителей энергии, которые достигли наибольших и наилучших характеристик - это накопители на базе литий-ионных аккумуляторных батарей", - сообщили в пресс-службе.

"Системы накопления энергии" (СНЭ) - технологическая инжиниринговая компания, занимается развитием отрасли хранения электрической энергии. Ранее оборудование, созданное СНЭ, было установлено на Бурзянской солнечной электростанции в Башкирии с крупнейшим в России накопителем энергии, а также в Республике Тува. В ближайшее время планируется установка накопителей на станциях Чукотки и Красноярского края.