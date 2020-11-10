Обрабатывать данные предложили в Арктике

Совет по цифровой экономике при Совете федерации предлагает создать в Арктике льготные условия для развития центров обработки данных (ЦОД) на базе отечественного оборудования. Предполагается, что компании, которые запустят ЦОДы в Арктике, смогут сэкономить на их охлаждении. Но эксперты предупреждают, что строительство дата-центров на таком отдалении от основной массы интернет-пользователей грозит задержками в передаче информации.

Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации разработал план цифровизации арктических регионов страны, следует из проекта решения, подготовленного к заседанию совета, прошедшему в Мурманске 9 ноября. Копия документа, датированного 3 ноября, есть у “Ъ”, его подлинность подтвердил собеседник “Ъ” в одной из госкорпораций.

Предполагается, что одной из мер по цифровизации Арктики будет запуск в регионе сети ЦОДов на основе российских аппаратно-программных комплексов, соответствующую рекомендацию от совета по цифровой экономике получит правительство РФ.

Минвостокразвития же рекомендуют разработать ведомственный проект «Цифровая Арктика» с системой преференций для IT-проектов. Председатель совета по цифровой экономике, первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак подтвердил “Ъ”, что обсуждается создание налоговых льгот для IT-компаний и создание арктических дата-центров.

Собеседник “Ъ”, близкий к совету по цифровой экономике, объясняет, что Арктика выгодна для строительства дата-центров из-за низких температур, так как это серьезно сокращает расходы на охлаждение и электроэнергию. Но опрошенные “Ъ” представители отрасли пока критически смотрят на инициативу.

По словам президента Ассоциации участников рынка ЦОДов Игоря Дорофеева, предложение будет интересно лишь госкомпаниям, которые будут строить ЦОДы в государственных интересах.

Для частных же компаний запуск дата-центров в арктической зоне, по его словам, практически бесперспективен.

«ЦОДы должны находиться максимум в 300 км от потребителя, только такое расстояние гарантирует отсутствие задержек в передаче информации. Сейчас их строят в основном в Москве, потому что пока даже столичный рынок полностью не занят. Зачем устанавливать ЦОДы в малонаселенных регионах, где у них практически нет потребителей? Проблема и в том, что специалистов для обслуживания ЦОДов нужно как-то перевезти в Арктику, платить им высокие северные зарплаты»,— рассуждает он.

Низкие среднесуточные температуры воздуха действительно означают меньшие затраты на охлаждение оборудования, но для ЦОДов требуется не столько охлаждение, сколько постоянный мониторинг и поддержание определенной температуры локальных участков, указывает заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов. Это в любом случае означает необходимость в стабильном доступе к электроэнергии, а эта проблема в Арктике все еще не решена полностью, отмечает он.

«Основные потребители мощностей ЦОДов будут, скорее всего, в европейской части страны. Для критичной информации скорость передачи данных очень важна, именно поэтому большинство заказчиков предпочитают использовать мощности локальных дата-центров»,— добавляет эксперт.

Согласно данным отчета iKS-Consulting, участники рынка действительно год от года увеличивают мощности ЦОДов именно в Москве и Петербурге, а не в регионах. К концу 2020 года, по прогнозу агентства, в двух столицах будет сосредоточено 85% серверных стоек, а в регионах — 15% (годом ранее — 16,3%). Основная причина таких пропорций — именно желание компаний строить ЦОДы как можно ближе к клиентам, поясняют в iKS-Consulting. Однако теоретически строить ЦОДы даже на существенном удалении от потребителя все же имеет смысл. «Технически центры обработки данных могут нормально функционировать на удалении 1–1,5 тыс. км от потребителя, в случае если для клиента ЦОДа приемлемы задержки в десятки миллисекунд»,— поясняет аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин. Например, для облачного гейминга или биржевых операций, по его словам, такая задержка недопустима, а вот для архивного хранения данных вполне приемлема.

Никита Королев, Андрей Винокуров. Коммерсантъ