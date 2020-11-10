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"Россети ФСК ЕЭС" обеспечит выдачу 8 МВт мощности Пякяхинскому нефтегазовому месторождению ЛУКОЙЛа

Россети ФСК ЕЭС обеспечит выдачу 8 МВт мощности Пякяхинскому нефтегазовому месторождению ЛУКОЙЛа

10 ноября 2020, 10:10
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расширит подстанцию 220 кВ «Славянская», питающую северо-восток Ямало-Ненецкого автономного округа. На закрытом распределительном устройстве 10 кВ будут построены четыре линейные ячейки, к которым планируется подключить энергопринимающие установки Пякяхинского нефтегазового месторождения. Сейчас его снабжает электроэнергией собственная генерация.

«Славянская» входит в группу питающих центров ЯНАО, запуск которых состоялся в 2018-19 гг. С вводом  в работу подстанций 220 кВ «Славянская», «Ермак» и «Исконная» регион получил 505 МВА трансформаторной мощности. Энергообъекты оснащены современным силовым оборудованием, автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии, новейшими комплексами противоаварийной автоматики. 

Новые присоединения на подстанции 220 кВ «Славянская» также будут обеспечены современными микропроцессорными системами релейной защиты. К ячейкам будут подключены четыре линии электропередачи 10 кВ протяженностью 3,5 км каждая для технологического присоединения энергопринимающих установок компании «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» к Единой национальной электрической сети.

Пякяхинское месторождение является одним из крупнейших в ЯНАО. Среднесуточный дебит одной газовой скважины составляет более 300 тыс. куб. м, нефтяной – более 50 т, что практически в 2 раза превышает средний дебит новых скважин по Группе «ЛУКОЙЛ».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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