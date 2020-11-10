"Россети ФСК ЕЭС" получен паспорт готовности к ОЗП 2020/2021

Министерством энергетики РФ подписан приказ, подтверждающий готовность энергообъектов Единой Национальной электрической сети (ЕНЭС) под управлением «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. Паспорт получен в срок.

Затраты «Россети ФСК ЕЭС» на программу ТОиР 2020 года составили 13,7 млрд рублей. Выполнен ремонт 39 силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 1,7 тыс. выключателей и 2,9 тыс. разъединителей.

На линиях электропередачи заменены более 119 тыс. изоляторов, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 60 тыс. гектаров просек воздушных ЛЭП. В Приволжье, на Юге и Северном Кавказе, где фиксируется повышенное гололедообразование, особое внимание уделено системам плавки гололеда.

Компанией сформированы более 1 тыс. ремонтно-восстановительных бригад, подготовлено более 4,6 тыс. единиц спецтехники. Аварийный запас укомплектован на 100%, в распоряжении находятся 600 резервных источников снабжения электрической энергией.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду было проведено более 40 учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций и 21 тыс. противоаварийных тренировок, в том числе совместные с региональными органами исполнительной власти и подразделениями МЧС России.