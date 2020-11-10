«Россети Ленэнерго» заинтересованы в поиске новых высокотехнологичных продуктов для внедрения в электросетевой комплекс Петербурга и Ленинградской области. О перспективах применения инновационных решений в отрасли и участии в работе городского цифрового акселератора CDA специалисты компании рассказали на ежегодной образовательной бизнес-конференции «Национальная технологическая революция 20.35».

««Россети Ленэнерго» внедряют технологии оцифровки своих объектов и создания digital-двойников. В ведении компании – около 43 тысяч километров воздушных линий, для обследования которых применяются в том числе беспилотные летательные аппараты с использованием различных аппаратов головной нагрузки: современные тепловизоры, инфракрасные камеры. Применяются системы адаптивного управления электрическими сетями, виртуальной и дополненной реальности. Еще одно перспективное направление деятельности – внедрение систем накопления электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ, что значительно повысит надежность электроснабжения потребителей как в городской, так и в сельской местности», – отметил директор по цифровой трансформации «Россети Ленэнерго» Роман Огнев.

Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям «Россети Ленэнерго» Павел Самылов подчеркнул, что компания следует основным принципам инновационной открытости и активно сотрудничает с разработчиками современного цифрового оборудования, организует площадки для презентации продуктов и выбирает наиболее перспективные отраслевые предложения. Развитие партнерских отношений с участниками городского цифрового акселератора CDA («Create. Develop. Achieve») – еще одна возможность для поиска цифровых решений.

Информация об инновационной деятельности «Россети Ленэнерго» находится в открытом доступе, ежегодно компания рассматривает около 40 опытно-конструкторских и научно-исследовательских заявок.

Городской цифровой акселератор работает в Санкт-Петербурге с 2019 года. Его основная задача – продвигать и поддерживать инновационные проекты и стартапы, способствующие внедрению перспективных технологий и качественно улучшающие городскую инфраструктуру.