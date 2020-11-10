Госкорпорация Ростех в рамках контрактов с Федеральным казначейством перевела все закупочные процедуры в электронный вид с использованием свободно распространяемого программного обеспечения и современных вычислительных мощностей. В результате производительность Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок увеличена на 25%.

Реализацией проекта занималась дочерняя компания Ростеха «РТ-Проектные технологии». За три с половиной года сформирован электронный каталог товаров, работ и услуг, создан единый реестр участников закупок. Основные подсистемы и реестры ЕИС поэтапно переведены на более современные решения, в том числе на программное обеспечение (ПО) с открытым исходным кодом. Таким образом, соблюдены требования законов по импортозамещению значительной части ПО в государственных информационных системах.

«До конца 2020 года Ростех завершает свою работу по проекту ЕИС. Основные стратегические задачи государства по модернизации ЕИС и повышению качества ее эксплуатации успешно выполнены. Текущая производительность системы увеличена на 25%, внедрена новая архитектура ЕИС, дающая возможность использовать оборудование различных производителей. В платформу заложен большой потенциал для наращивания ее возможностей. Дальнейшими доработками системы, учитывая стоящие задачи, а также эксплуатацией системы могут заниматься иные российские компании-разработчики», – рассказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

В 2017 году, когда Единой информационной системе для реализации доработок системы требовалась концентрация ресурсов, правительство России определило Ростех единственным исполнителем государственных контрактов по развитию и эксплуатации ЕИС в сфере закупок на срок до 31 декабря 2020 года.

«Мы получили большой опыт, который использован в других масштабных ИТ-проектах в сфере закупок, в частности, при создании единого агрегатора торговли «Березка» для закупок малого объема. Эти компетенции планируется задействовать также при построении ИТ-систем в сфере гособоронзаказа», – добавил Александр Назаров.

Фото: Виктор Молодцов / rostec.ru