Сегодня в Карачаево-Черкесской Республике РусГидро ввело в эксплуатацию Усть-Джегутинскую малую ГЭС мощностью 5,6 МВт. В торжественной церемонии пуска приняли участие Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Андрей Казаченков и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Это уже второй завершенный РусГидро инвестпроект по строительству объекта генерации на основе возобновляемых источников энергии по договору о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ). В июне этого года была введена в работу Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии мощностью 10 МВт - первый объект ДПМ ВИЭ, построенный РусГидро. До конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию третьей малой ГЭС в рамках этой программы - Барсучковской МГЭС мощностью 5,25 МВт в Ставропольском крае.

«Пуск Усть-Джегутинской малой ГЭС – это еще один этап в работе РусГидро по развитию гидроэнергетики в Карачаево-Черкесской республике, – заявил Андрей Казаченков. – Это уже третий энергообъект, построенный нами в регионе за последние годы, но не последний. Сегодня мы возводим две Красногорские МГГЭС суммарной мощностью 49,8 МВт. Новые гидроэлектростанции обеспечат стабильную выработку чистой электроэнергии и снизят энергодефицит республики, покрываемый поставками электроэнергии из других регионов».

Среднегодовая выработка электроэнергии Усть-Джегутинской МГЭС составит более 25 млн кВт·ч.

«Развитие гидроэнергетики – приоритетное направления для Карачаево-Черкесии, – сказал Рашид Темрезов. – Уже построенные и вновь возводимые гидроэлектростанции создают новые рабочие места, обеспечивают налоговые поступления в бюджет республики и являются современными экологически безопасными энергообъектами». Глава Республики поблагодарил весь коллектив РусГидро за совместную эффективную работу по развитию электроэнергетики республики.

Усть-Джегутинская МГЭС расположена в одноименном районе республики, на реке Кубань. Для создания напора воды на турбинах станция использует существующую с 1962 года плотину Усть-Джегутинского гидроузла, обеспечивающего забор воды в Большой Ставропольский канал. Такое конструктивное решение позволило снизить затраты на строительство станции и повысить эффективность использования водных ресурсов – для своей работы Усть-Джегутинская МГЭС использует воду, которая раньше просто пропускалась через водосброс гидроузла. Генеральным проектировщиком строительства станции выступил «Институт Гидропроект», строительство велось компаниями «Гидроремонт-ВКК» и «ЧиркейГЭСстрой». Все они входят в Группу РусГидро.

Усть-Джегутинская МГЭС оборудована двумя вертикальными гидроагрегатами мощностью по 2,8 МВт каждый, с поворотно-лопастными турбинами, работающими на расчетном напоре 31 метр. Электроэнергия выдается в энергосистему по двум линиям электропередачи напряжением 6 кВ на подстанцию «Головная».

Усть-Джегутинская МГЭС – одна из пяти малых гидроэлектростанций, проекты строительства которых РусГидро реализует на территории Северо-Кавказского федерального округа. Здесь существуют наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики. Все проекты МГЭС РусГидро (Верхнебалкарская, Усть-Джегутинская, Барсучковская и Красногорские малые ГЭС) прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок, что обеспечивает их окупаемость.

Общая мощность расположенных в Карачаево-Черкесской Республике гидроэлектростанций РусГидро теперь составляет 306,86 МВт. В состав Карачаево-Черкесского филиала РусГидро входит уникальный для России энергообъект – Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, сочетающий в одном комплексе сооружений гидроэлектростанцию и гидроаккумулирующую электростанцию.